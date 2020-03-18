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Актриса "Дизель Шоу" Виктория Булитко рассказала о любимом, с которым состоит в отношениях более 5 лет

Влюбленные живут в гражданском браке, но о свадьбе пока не думают

среда, 18 марта 2020, 18:06
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Актриса юмористической программы "Дизель Шоу" и участница шоу "Танці з зірками-2019" Виктория Булитко приоткрыла плотный занавес своей личной жизни.

В программе "Зірковий шлях" артистка рассказала о своем любимом мужчине и о планах стать матерью. Личность своего избранника Виктория не раскрывает, но говорит, что он не из шоу-бизнеса.

Фото: instagram.com/bulitka

"Он работает в IT. И танцами, кстати, занимался когда-то, и на барабанах играл в группах", - призналась Булитко.

Пара живет вместе на протяжении пяти лет, но узаконивать отношения пока не собирается. "Мне кажется, если людям хорошо, они могут жить вместе хорошо. А нет – так и не надо жить вместе. И не важно, расписаны вы или нет", - считает актриса.

В ходе беседы также была затронута тема материнства. Виктория призналась, что пока не спешит становиться матерью, а ее возлюбленный не настаивает, а изучает этот вопрос с медицинской токи зрения.

"Он не намекает, он все прекрасно понимает. Изучает медицину, что советуют, что нет. Мне бы больше хотелось, чтобы это был сюрприз, чтобы я так: "Ой, а я, оказывается, забеременела случайно". А не прям что-то делать специально", - поделилась актриса.

  • Ранее Виктория Булитко призналась, что за время участия в шоу "Танці з зірками-2019" успела похудеть почти на 4 килограмма. "Теперь я наконец-то могу носить всю ту стопку платьев, которая лежала в шкафу и ждала, когда я буду выглядеть вот так", - поделилась актриса.
  • Также читайте на theLime, как Виктория Булитко прокомментировала слухи романе с партнером по танцевальному шоу Дмитрием Дикусаром.

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