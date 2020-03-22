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Голос країни-10: кто из команды MONATIK’а прошел в прямые эфиры

Еще четверо участников стали на шаг ближе к финалу

воскресенье, 22 марта 2020, 23:26
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Вечером 22 марта на шоу Голос країни-10 под лозунгом #ЗалишайсяВдома прошел очередной этап вокальных "нокаутов", в которых приняли участие подопечные MONATIK’a.

Как стало известно ранее, из-за эпидемии коронавируса и запрета публичных мероприятий, организаторы шоу были вынуждены перенести прямые эфиры. Вместо них они сократили выпуски передачи, разбив "нокауты" каждого из тренеров на отдельные выпуски проекта. theLime проследил за эфиром "1+1", собрав лучшие выступления вечера, а также его итоги. Читайте и смотрите далее, кто стал на шаг ближе к заветной победе.

Сергей Асафатов

MONATIK всегда отличался особым взглядом на музыку и творчество в целом. Этой чертой тренер неоднократно отличился и во время эфира от 22.03.2020. Выступление Сергей Асафатова с хитом Roxanne британца Sting не очень-то впечатлило Тину Кароль и Потапа с Настей. Дан Балан и вовсе сказал, что отправил бы парня домой. Когда же пришла очередь MONATIK’а оценивать выступление Сергея, певец дал подопечному высшую оценку и первый стул. До конца передачи обойти Сергея никому таки не удалось, он стал первым финалистом.

Мелен Пасса

Выпуск программы Мелен Пасса провела на иголках, и оно не удивительно, ведь девушка выступала в числе последних. Каждое успешное выступление ее коллег и одновременно соперников по команде лишало ее шансов попасть в прямой эфир. Но когда девушка вышла на сцену с песней Линды "Мало огня", сомнений в ее успехе не осталось ни у зрителей, ни у тренера, ни у его звездных приятелей.

Сергей Роман

Оценить Сергея Романа MONATIK’у было очень непросто. Ведь на момент выступления парня все стулья заняли очень сильные вокалисты. Тем не менее эффектное выступления парня с модерновой интерпретацией украинской народной песни "Несе Галя воду" убедили тренера, что пока не время прощаться. Особенно Сергею удалось впечатлить Потапа и Настю. Как отметили звездные коллеги MONATIK’а, при правильном подборе треков для дальнейших состязаний, вокалиста ждут большие успехи.

Лида Ли

Не успел закончиться эфир, как ролик с выступлением Лиды Ли собрал в YouTube более 15 тыс. просмотров. И это не удивительно, ведь девушка дождалась своей очереди на выступление и уверенно заявила, что ей есть что показать в прямых эфирах Голосу країни-10. Уверенное исполнение хита Fighter Кристины Агилеры впечатлило зал, судей и, похоже, зрителей в сети. Некоторые даже пророчат девушке победу в финале.

Кража Дана Балана

Под конец выпуска энергичная Мария Кондратенко, увы, оказалась одной из претенденток на вылет. Но Дана Балан вовремя воспользовался возможностью украсть вокалистку в свою команду. Таким образом девушка стала первой участницей шоу "Голос країни", которая в рамках одного сезона сумела побывать во всех командах звездных тренеров. Теперь Мария продолжит участие в команде Дана Балана и еще раз посоревнуется за место в прямых эфирах уже в следующее воскресенье.

Мария КондратенкоФото: instagram.com/goloskrainy_official

Кто покинул Голос країни-10 по итогам "поединков" 22 марта

  • Владислав Семенов
  • Мария Щербак
  • Ася Хорошун
  • Александр Календа

Ранее экс-участница группы "Ленинград" покинула проект Голос країни-10 после скандала с Крымом. Попытка заручиться поддержкой президента Украины Владимира Зеленского оказалась безуспешной.

Смотрите также, как в предыдущем выпуске шоу победитель проекта "Голос. Діти" Роман Сасанчин и сельский блогер Сергей Клейнис помогли Дану Балану признаться в чувствах Тине Кароль.

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