На пеньке с термосом и рисовыми хлебцами: Маша Ефросинина показала, как они отпраздновали юбилей мужа

23 марта муж Маши Ефросининой, бизнесмен Тимур Хромаев отметил 45-летие. Звездная жена подготовила любимому сюрприз - римские каникулы, но из-за пандемии коронавируса поездку пришлось отменить.

Телеведущая решила оригинально выкрутиться из ситуации. В своем Instagram Маша поделилась видео, на котором видно, что день рождения Тимура они отпраздновали в лесу, прихватив с собой младшего сынишку Сашу.

"Если бы мне кто-то об этом сказал еще три месяца назад! О том, что юбилей мужа можно взять и отпраздновать на пеньке с термосом и рисовыми хлебцами... Мир, безусловно, изменится! Выживут любовь и сплочение!", - подписала ролик ведущая.

Ефросинина также написала трогательный пост-поздравление, который посвятила любимому мужу.

"Вот уже почти 18 лет я не перестаю восхищаться и учиться у тебя одной выдающейся способности - спокойно и рассудительно "смотреть в глаза" резкой смене обстоятельств, проблемам и трудностям! Ты как-то блестяще умеешь адаптировать себя и нас к новым реалиям, и не допускать паники! Рядом с тобой всегда очень веришь, что все можно пережить! Главное, делать это достойно и не терять человеческое лицо", - написала Маша.

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