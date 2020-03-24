RU  UA

Лайм

На пеньке с термосом и рисовыми хлебцами: Маша Ефросинина показала, как они отпраздновали юбилей мужа

Карантин разрушил планы пары на празднование дня рождения

вторник, 24 марта 2020, 10:14
читати статтю українською

23 марта муж Маши Ефросининой, бизнесмен Тимур Хромаев отметил 45-летие. Звездная жена подготовила любимому сюрприз - римские каникулы, но из-за пандемии коронавируса поездку пришлось отменить.

Телеведущая решила оригинально выкрутиться из ситуации. В своем Instagram Маша поделилась видео, на котором видно, что день рождения Тимура они отпраздновали в лесу, прихватив с собой младшего сынишку Сашу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

"Если бы мне кто-то об этом сказал еще три месяца назад! О том, что юбилей мужа можно взять и отпраздновать на пеньке с термосом и рисовыми хлебцами... Мир, безусловно, изменится! Выживут любовь и сплочение!", - подписала ролик ведущая.

Ефросинина также написала трогательный пост-поздравление, который посвятила любимому мужу.

"Вот уже почти 18 лет я не перестаю восхищаться и учиться у тебя одной выдающейся способности - спокойно и рассудительно "смотреть в глаза" резкой смене обстоятельств, проблемам и трудностям! Ты как-то блестяще умеешь адаптировать себя и нас к новым реалиям, и не допускать паники! Рядом с тобой всегда очень веришь, что все можно пережить! Главное, делать это достойно и не терять человеческое лицо", - написала Маша.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Участник Radiohead уверен, что болен коронавирусом, но не может пройти тест

Коронавирус у знаменитостей - гитарист Radiohead Эд О'Брайен рассказал, как более коронавирусом

Дочь Оли Поляковой выложила фото с разбитым лицом: что произошло

15-летняя Маша Полякова упала с лошади и получила травмы.

От коронавируса умерла известная итальянская актриса Лючия Бозе

Коронавирус у знаменитостей - от пневмонии, вызванной Covid-19, умерла звезда итальянского кино Лючия Бозе

Интервью

Тимур Ященко

5 неудобных вопросов о военной драме "Черкаси" режиссеру Тимуру Ященко

TVORCHI

Мы не можем нравиться всем. Поэтому выходим и делаем, что умеем, максимально круто - группа TVORCHI

Марина Круть

Марина Круть идет в финал Нацотбора-2020. Родители плачут, ведь она - просто девочка из Хмельницкого

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: