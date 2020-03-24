Участник Radiohead уверен, что болен коронавирусом, но не может пройти тест

Гитарист британской группы Radiohead Эд О'Брайен рассказал, что уже 10 дней испытывает симптомы, напоминающие грипп, недавно потерял способность чувствовать вкус и запах. В интервью комментарии Uproxx 51-летний музыкант заявил, что это наверняка коронавирус.

Фото: @eobofficial в Instagram

"Я прогуглил это прошлой ночью, и это классические симптомы коронавируса, - сказал он. - Да, я заразился, но я справляюсь. Чувствую себя лучше и остаюсь в хорошем настроении. Для таких, как я, это просто тяжелый грипп. Я никоим образом не в опасности. Я в основном сижу на улице весь день, потому что погода великолепная. Это первое солнце, которое у нас появилось этой весной. Все не так плохо".

Позже в своем Instagram О'Брайен предупредил, что не проверялся на коронавирус, потому что "достать тест непросто", и сам он считает, что тестирование следует проводить среди пожилых и уязвимых членов сообщества.

"Я ожидаю полного выздоровления и, конечно же, нахожусь в изоляции", - заверил он поклонников.

Наряду с О'Брайеном коронавирусом заразилось множество известных деятелей индустрии развлечений, включая Тома Хэнкса и его жену Риту Уилсон, Идриса Эльбу, актера "Игры престолов" Кристофера Хивью, актрису "Джеймса Бонда" Ольгу Куриленко, оперного певца Пласидо Доминго и главу Universal Music Лучиана Грейнджа.

От коронавируса умерла известная итальянская актриса Лючия Бозе. Музе Лукино Висконти и Микеланджело Антониони было 89 лет.

22 марта стало известно об аналогичном диагнозе у голливудского экс-продюсера Харви Вайнштейн, осужденного недавно за сексуальное насилие. 68-летний Вайнштейн начал лечение за решеткой.

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