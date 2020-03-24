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Участник Radiohead уверен, что болен коронавирусом, но не может пройти тест

Эд О'Брайен и его семья соблюдают строгий карантин в своем доме в Уэльсе

вторник, 24 марта 2020, 11:32
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Гитарист британской группы Radiohead Эд О'Брайен рассказал, что уже 10 дней испытывает симптомы, напоминающие грипп, недавно потерял способность чувствовать вкус и запах. В интервью комментарии Uproxx 51-летний музыкант заявил, что это наверняка коронавирус.

Фото: @eobofficial в Instagram

"Я прогуглил это прошлой ночью, и это классические симптомы коронавируса, - сказал он. - Да, я заразился, но я справляюсь. Чувствую себя лучше и остаюсь в хорошем настроении. Для таких, как я, это просто тяжелый грипп. Я никоим образом не в опасности. Я в основном сижу на улице весь день, потому что погода великолепная. Это первое солнце, которое у нас появилось этой весной. Все не так плохо".

Позже в своем Instagram О'Брайен предупредил, что не проверялся на коронавирус, потому что "достать тест непросто", и сам он считает, что тестирование следует проводить среди пожилых и уязвимых членов сообщества.

"Я ожидаю полного выздоровления и, конечно же, нахожусь в изоляции", - заверил он поклонников.

Наряду с О'Брайеном коронавирусом заразилось множество известных деятелей индустрии развлечений, включая Тома Хэнкса и его жену Риту Уилсон, Идриса Эльбу, актера "Игры престолов" Кристофера Хивью, актрису "Джеймса Бонда" Ольгу Куриленко, оперного певца Пласидо Доминго и главу Universal Music Лучиана Грейнджа.

  • От коронавируса умерла известная итальянская актриса Лючия Бозе. Музе Лукино Висконти и Микеланджело Антониони было 89 лет.
  • 22 марта стало известно об аналогичном диагнозе у голливудского экс-продюсера Харви Вайнштейн, осужденного недавно за сексуальное насилие. 68-летний Вайнштейн начал лечение за решеткой.

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