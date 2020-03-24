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Во Франции умер создатель "Астерикса и Обеликса"

Смерть автора не связана с коронавирусом

вторник, 24 марта 2020, 17:09
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Знаменитый французский иллюстратор и писатель Альбер Удерзо, более 60 лет назад придумавший любимую франшизу "Астерикс" вместе с Рене Госинни, умер в возрасте 92 лет. Семья Удерзо рассказала французскому новостному агентству AFP, что он ушел из жизни во сне.

Фото: Shutterstock

"Он умер во сне от сердечного приступа, не связанного с коронавирусом. В течение нескольких недель он был очень слабым", - сообщил зять Удерзо.

Созданная в 1959 году серия комиксов "Астерикс" насчитывает 38 томов, которые были переведены на более чем 100 языков. Также история стала основой для нескольких телесериалов, фильмов и мультфильмов, в частности, "Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра" с Моникой Белуччи, Кристианом Клавье и Жераром Депардье. В настоящее время в разработке находится новый фильм франшизы - "Астерикс и Обеликс: Шелковый путь" режиссера Гийома Кане.

"Астерикс" рассказывает о приключениях бесстрашного галла, который сражается против Юлия Цезаря и римского легиона, которые пытаются вторгнуться в его деревню. В сражениях он полагается на приготовленное друидами волшебное зелье, которое дает ему сверхспособности, а также на помощь его лучшего друга Обеликса, который в детстве упал в котел друида.

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