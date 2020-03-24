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Я могла петь в Go-A: солистка YUKO рассказала о любопытном эпизоде с группой

Музыканты давно знакомы, и их пути неоднократно пересекались

вторник, 24 марта 2020, 09:04
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Финалистка Нацотбора на Евровидение-2019 и солистка группы YUKO Юлия Юрина рассказала, как однажды могла стать участницей коллектива Go-A, который представит Украину на песенном конкурсе в 2021 году.

В сети часто сравнивают группы YUKO и Go-A, ведь их творчество базируется на украинском фольклоре. Некоторые и вовсе утверждают, что Go-A стоит еще поучиться у коллег по сцене работать с народными песнями. О своем отношении к такому сравнению Юлия Юрина рассказала во время съемок нового сезона проекта "Хто зверху?" на Новом канале.

Юлия Юрина и Стас КоролевФото: facebook.com/yukoUA

"С Go-A мы дружим, вместе учились. Более того, пять лет назад я чуть не стала участницей этой группы. Но кое-что в их музыке мне не подошло, поэтому мы со Стасом Королевым вскоре основали YUKO", – вспомнила вокалистка.

Как добавила артистка, на этом интересные факты не заканчиваются. Однажды для участия в популярном вокальном шоу Юрина даже обращалась к Тарасу Шевченко, также участнику Go-A, с просьбой одолжить ей музыкальный инструмент. "Так что наши творческие пути пересекались не один раз", - добавила она.

Шансы Go-A в Роттердаме Юрина оценивала не очень высоко, но с критикой песни "Соловей" не согласилась. "Не скажу, что лично мне сильно "заходит" музыка Go-A, но вижу, что украинцы от нее в восторге <...> Думаю, что они вошли бы в двадцатку финалистов. В любом случае желаю ребятам удачи и хочу, чтобы украинская песня распространялась по всему миру".

  • Ранее организаторы Евровидения-2020 приняли решение отменить песенный конкурс из-за эпидемии коронавируса. Евровидение-2021 планируется на следующую весну также в Роттердаме (Нидерланды).
  • Представителем Украины автоматически осталась группа Go-A. Что правда, за год музыкантам придется написать новую песню, так как конкурсные треки этого года, согласно регламенту Евровидения, участвовать в конкурсе уже не смогут.

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