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Организаторы Евровидения сделали заявление о конкурсных песнях 2020 года

В 2021 году в Роттердам участники должны приехать с новой песней

суббота, 21 марта 2020, 10:12
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После отмены Евровидения-2020 Европейский вещательный союз (EBU) официально объявил, что песни, предназначенные для участия в Роттердаме, не могут быть использованы для конкурса в следующем году.

В то же время в отношении участников конкурса каждая страна может решать сама - будет ли это новый артист, или тот, кто должен был принять участие в Евровидении в 2020 году.

Поскольку телеканалы UA: ПЕРШИЙ и СТБ в 2021 году дополнительный Национальный отбор проводить не будут, то в следующем году от Украины поедет группа Go_A.

Теперь музыкантам придется готовить для Евровидения-2021 новый материал. Песня "Соловей", которая принесла коллективу победу в Национальном отборе, не будет допущена для участия в конкурсе.

  • Напомним, что песенный конкурс переносится на следующую весну без изменения страны и города - Евровидение 2021 состоится в Роттердаме. theLime собрал ответы Европейского общественного вещателя на самые популярные вопросы о внезапном решении отменить конкурс в этом году.
  • Недавно участники Go-A и музыкальный продюсер Нацотбора Руслан Квинта обновили конкурсную песню, но в сети потребовали вернуть оригинал. Слушаем, что изменилось в песне "Соловей".

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