Больной актер пожаловался на дорогой тест на коронавирус: узнать результат он так и не смог

Актер сериала "Ходячие мертвецы" Дэниел Ньюман заболел после контакта с больным коронавирусом коллегой, потому сам попытался пройти тестирование на Covid-19. Сделать это оказалось непросто: во многих клиниках не было доступных тестов. Когда он, наконец, нашел в Атланте больницу, в которой они были, ему не смогли озвучить результат.

Фото: @danielnewman в Instagram

"Преференциальное лечение отвратительно, - сказал 38-летний Ньюман в комментарии CNN. - Я заплатил 9000 долларов, а они мне сообщили: "Нам нужны койки в отделении неотложной помощи, а ваши симптомы очень слабые, поэтому правительство даже не разрешило обрабатывать ваш тест". Они просто позволили мне и многим людям отправиться домой на карантин, даже не имея возможности обработать тесты".

В своем Instagram актер рассказал, что врачам разрешили обрабатывать только тесты людей с тяжелыми симптомами, а также тех, кто недавно ездил в Италию или Китай.

"Почему после почти трех месяцев с начала эпидемии в Китае наша страна не подготовлена с тестами, масками, дезинфицирующим средством для рук, туалетной бумагой? - возмутился он. - Мы все переживаем это вместе. Пожалуйста, будьте осторожны, мойте руки, держитесь на расстоянии 2 метров от людей и оставайтесь дома".

Ньюман - не единственная знаменитость, у которой возникли трудности с тестированием на Covid-19. Участник Radiohead уверен, что болен коронавирусом, но не может в этом убедиться.

24 марта от коронавируса умерла известная итальянская актриса Лючия Бозе. Музе Лукино Висконти и Микеланджело Антониони было 89 лет.

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