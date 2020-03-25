Хайди Клум получила результат теста на коронавирус

Прошло почти две недели с того момента, как 46-летняя Хайди Клум сообщила, что заподозрила у себя коронавирус. Модель долго не могла пройти тест на Covid-19 несмотря на высокую температуру. Позже знаменитости все же удалось сдать анализ.

О результатах Хайди рассказала в своем Instagram. Клум опубликовала фото, на котором лежит на траве и греется под лучами весеннего солнца. В подписи к снимку модель сообщила, что результат теста на коронавирус оказался отрицательным.

Несмотря на то, что Covid-19 у модели не обнаружен, она по-прежнему соблюдает режим самоизоляции.

В комментариях поклонники тут же стали расспрашивать модель о ее состоянии. Хайди поблагодарила всех за беспокойство и призналась, что чувствует себя гораздо лучше.

"У меня просто сильная простуда, и я стараюсь с ней справиться. Посылаю вам всем лучи любви", - отметила супермодель.

Участник Radiohead уверен, что болен коронавирусом, но не может пройти тест. Эд О'Брайен и его семья соблюдают строгий карантин в своем доме в Уэльсе.

24 марта от коронавируса умерла известная итальянская актриса Лючия Бозе. Музе Лукино Висконти и Микеланджело Антониони было 89 лет.

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