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Джаред Лето неожиданно позвонил Лесе Никитюк - ведущая разрыдалась и назвала музыканта "дурачком"

Мечты сбываются!

среда, 25 марта 2020, 10:14
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Американский рок-музыкант и актер Джаред Лето вышел в прямой эфир в Instagram, чтобы пообщаться с фанатами и расспросить, чем они занимаются во время карантина. Совершенно случайно собеседницей певца стала украинская телеведущая Леся Никитюк.

Звезда "Орла и Решки" была шокирована таким стечением обстоятельств, поскольку давно является поклонницей рокера. От избытка эмоций Леся расплакалась и несколько раз назвала Джареда "дурачком". Фрагмент видеосвязи ведущая обнародовала в своем микроблоге.

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Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

"Дурачок! Ты мне позвонил!" - воскликнула Никитюк. Затем ведущая рассказала, что она живет на два города: Хмельницкий и Киев.

"Сейчас мои фолловеры смотрят наш эфир и, наверное, плачут от умиления, потому что знают, как сильно я тебя люблю", - призналась Леся. В середине разговора ведущая сняла капюшон и растрепала волосы: "Надо срочно распустить волосы! Почему я не накрашена?".

После окончания прямого эфира Леся со слезами на глазах поделилась эмоциями от разговора с кумиром.

"Ребята, вы не представляете, что произошло – мне позвонил Джаред Лето. Я была в прямом эфире. Я вела себя как дура: орала, ревела, забыла английский язык. Я чуть с ума не сошла. У меня чуть сердце не разорвалось. Я его несколько раз назвала дурачком. Хорошо, что он не понимает украинского. Боже, какая я тупая", - рассказала Никитюк в своих "сториз".

Также Джаред Лето дозвонился еще двум звездам "Орла и Решки" - украинскому ведущему Андрею Беднякову и блогеру из России Насте Ивлеевой.

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