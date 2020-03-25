Группа Mozgi спела о карантине - слушаем трек No Hugs No Kisses

Украинская группа Mozgi, как и многие знаменитости, не обошла вниманием тему вспышки коронавируса. Бойз-бенд записал трек No Hugs No Kisses, в котором спел о режиме карантина.

Премьера песни состоялась на YouTube-канале коллектива. Автором трека традиционно выступили Алексей Потапенко (Потап) и Алексей Завгородний (Позитив).

"Режим карантина нас изменит и это уже происходит. Мы надеемся в лучшую сторону! Но есть вещи за которыми мы дико скучаем - обнимашки и поцелуи", - прокомментировал Потап.

Пользователи сети уже успели оценить новое творение ребят и поделились впечатлениями в комментариях под роликом. "Cool! Огонь, ребята! Актуальная песня", "Песня прям в тему, но как всегда круто", "Спасибо за трек. Танцую во всю", "Пушка", "Крутая песня", - пишут они.

Ранее Потап в рамках своего сольного проекта ПТП выпустил песню "Карантин" - о ностальгии по миру без коронавируса и о надежде, что все скоро закончится. Трек был записан в пустом зале дворца "Украина".

Вслед за Потапом о карантине запел белорусский хип-хоп исполнитель Сергей Пархоменко, он же Серега, он же Полиграф ШарикOFF. Рэпер записал песню "Коронавирус" и анонсировал выход клипа.

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