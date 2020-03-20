Бывший рэпер Серега тоже вдруг запел о коронавирусе и анонсировал клип

Белорусский хип-хоп исполнитель Сергей Пархоменко, он же Серега, он же Полиграф ШарикOFF, как и Потап, не обошел вниманием тему вспышки коронавируса. Рэпер записал песню с одноименным названием и анонсировал выход клипа.

Премьера песни "Коронавирус" состоялась на YouTube-канале музыканта. "Мой Коронавирус совсем не опасен, – сразу предупреждает Полиграф. – Он вызывает не кашель и повышенную температуру, а желание жить и радоваться жизни. И распространять его не только можно, но и нужно: я надеюсь, что по-настоящему вирусным его сделают слушатели".

Этот трек о любви сразу к двум девушкам. "Нет согласно телеэфиру чумы страшнее, чем коронавирус. А кто придумал чуму – любовь. И что мне делать теперь с ней?", - поет ШарикOFF.

Сейчас рэпер снимает клип "Коронавирус", который увидит свет уже очень скоро - 27 марта.

Ранее рэпер Серега заявил о намерении стать гражданином Украины. По словам музыканта, сейчас у него есть вид на постоянное жительство, которое он получил еще в 2014 году.

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