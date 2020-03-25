Михаилу Поплавскому вручили престижную премию "Человек года"

23 марта оргкомитет премии "Человек года" объявил лауреатов 2019-го года. Один из победителей общенациональной программы — народный артист Украины, генпродюсер премии "Украинская песня года" Михаил Поплавский. Его отметили в номинации "Деятель искусств года - 2019".

"В мире нет ничего невозможного. И, чтобы достичь успеха в любом деле, нужно вложить в него душу и сердце", - заявил Поплавский. - Мне не безразлична судьба нашей страны, культуры, языка, песни. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы развивать и приумножать национальные достижения. Это и есть моя жизненная позиция".

Напомним, Михаил Поплавский - президент Киевского национального университета культуры и искусств, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель искусств Украины, исполнитель, продюсер, режиссер-постановщик. Кроме этого, Михаил Поплавский - неоднократный лауреат национальной премии "Человек года", пять лет подряд его признавали "Ректором года".

Что же касается программы "Человек года", она была основана в 1995 году. Автором идеи выступил Аркадий Райцин. С 2001 года программа присуждает также международные и специальные премии. Проект охватывает все регионы Украины.