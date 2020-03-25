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У принца Чарльза обнаружили коронавирус: что известно

Тест на Covid-19 оказался позитивным

среда, 25 марта 2020, 12:48
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71-летний принц Чарльз, старший сын королевы Великобритании Елизаветы II, болен коронавирусом.

Об этом 25 марта сообщают британские СМИ. В частности, о позитивном тесте на Covid-19, ссылаясь на информацию из резиденции королевской семьи Кларенс-хаус, пишет Sky News. Согласно приведенной информации, принц Чарльз изолирован в поместье в Шотландии, где находится со своей супругой, герцогиней Корнуольской Камиллой. Ее анализ на коронавирус оказался отрицательным.

Фото: Getty Images

Как отмечает издание, принц Чарльз чувствует себя хорошо, у него проявляются лишь "слабо выраженные" симптомы коронавируса. Как подчеркнули в Кларенс-хаус определить, где заразился наследник престола, невозможно, так как в последние недели он участвовал во многих публичных мероприятиях.

  • Ранее из-за эпидемии коронавируса врачи посоветовали Елизавете II перебраться из Лондона в Виндзорский замок. Как отметили специалисты, 93-летняя королева Великобритании находится в группе риска.
  • Принц Гарри и Меган поделились обнадеживающим посланием о коронавирусе, но соцсети их не поняли. Вдохновляющую речь пары многие восприняли в штыки.

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