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Умер народный артист Украины Анатолий Мокренко

Оперной сцене артист отдал более 50 лет

среда, 25 марта 2020, 10:28
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24 марта на 88 году жизни умер народный артист Украины, оперный певец Анатолий Мокренко. Причина смерти тенора пока остается неизвестной.

Информацию подтвердили в Национальной музыкальной академии Украины им. П. И. Чайковского - на официальном сайте появилось короткое сообщение о смерти артиста.

"Отошел в вечность выдающийся оперный певец, народный артист Украины, генеральный директор и художественный руководитель Национальной оперы Украины им. Тараса Шевченко, профессор НМАУ им. Чайковского", - отметили его коллеги.

В январе этого года Мокренко исполнилось 87 лет. Карьере на оперной сцене артист отдал большую часть из них - более 50 лет. С 1965-го преподавал в Киевской консерватории и стал первым исполнителем знаковой украинской песни "Два кольори". В 1991-1999 гг. был гендиректором и художественным руководителем Национальной оперы Украины им. Т. Шевченко.

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Раздел: ЛаймЗвезды
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