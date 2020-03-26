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Елена Кравец откровенно рассказала, как они с мужем потеряли двоих детей

Спустя много лет актриса решилась на признание

четверг, 26 марта 2020, 10:21
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Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец могла бы сейчас быть матерью пятерых детей, если бы не трагические случаи. Знаменитость потеряла двоих малышей на одном и том же сроке беременности.

Такое признание актриса сделала в программе "Життя відомих людей". По словам Елены, после рождения первой дочери у нее два раза случался выкидыш (видео смотрите на странице ниже)

Фото: instagram.com/lennykravets

"У меня два раза случилась замершая беременность, при том на одном и том же сроке - на восьми неделях, - призналась актриса. - Когда-то об этом было тяжело говорить, а сейчас, как мой муж сказал: "Ну смотри, они же вернулись к тебе, эти двое".

Беременности прерывались из-за напруженного рабочего графика актрисы. "Была гонка и на этой скорости детей не вынашивают", - говорит Елена.

Несколько лет Кравец ходила к психоаналитику, чтобы смириться с пережитым. А в 2016-м она стала мамой очаровательных двойняшек.

Фото: instagram.com/lennykravets

Елена признается, что сначала не поверила, что носит под сердцем сразу двоих малышей. "Я подумала, что врач смотрит не мою картинку, что кто-то был до меня с двойней. Не принимало мое сознание очень долго, я не могла в это поверить", - вспоминает Кравец.

Сейчас Елена и Сергей Кравец воспитывают троих детей - 17-летнюю Машу и 3-летних двойняшек Ваню и Катю.

  • Ранее Елена Кравец опубликовала снимок со своей старшей дочерью, сделанный во время культурного выхода в свет. Поклонники актрисы осыпали звездную маму и дочь комплиментами, отмечая их невероятное сходство.
  • Елена Кравец, которая счастлива в браке уже 17 лет, рассказала, как сохранить романтику в отношениях с мужем спустя годы. А также поделилась семейной традицией, которую они с супругом позаимствовали у многодетной пары.

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