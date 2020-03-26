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Канье Уэст строит футуристичный особняк - в нем будет "сад мочи", который превращает отходы в пищу

Рэпер, дизайнер и евангелист-проповедник строит на огромном ранчо фантастическое сооружение

четверг, 26 марта 2020, 17:28
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Рэпер Канье Уэсте рассказал о новом особняке, который строит в Вайоминге по проекту знаменитого итальянского архитектора Клаудио Сильвестрино. Дом будет составлен из семи комнат в форме купола, создающих замкнутую экосистему для сбора энергии и воды, пишет журнал WSJ.

Фото: @kimkardashian в Instagram

Музыкант рассказал, что на участке будет биобассейн и "сад мочи" - аквапоническая система, которая превращает отходы человеческой жизнедеятельности в растительную пищу. Также он упомянул нечто, названное "детонационным насосом с водородным импульсом", который послужит технологией для душа с "входом-порталом".

Осенью 2019 года муж Ким Кардашьян потратил $14 млн на ранчо площадью более 1,6 км кв, а затем купил второе большое ранчо неподалеку. Он планирует развернуть там производство своей линии одежды Yeezy. Также рэпер рассказал, что по примеру других дизайнеров занялся производством масок и халатов, чтобы помочь медицинскому персоналу бороться с коронавирусом.

  • Ранее Ким Кардашьян и Канье Уэст показали свой дом в Лос-Анджелесе с минималистичным интерьером, который выглядит довольно необычно. Белые стены, пустые коридоры, минимум мебели, круглые арки - все это с первого взгляда делает дом неуютным.
  • Также Кардашьян объяснила странные имена своих четверых детей. Норт (Север), Сейнт (Святой), Чикаго и Саам (Псалом) - не самые обычные имена, как ни крути.

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: Канье Уэст

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