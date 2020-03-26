Катя Осадчая назвала карантин испытанием для родителей и рассказала, с чем столкнулась ее семья

Украинская телеведущая Катя Осадчая считает, что карантин - испытание для семей с маленькими детьми, поскольку постоянно приходится выдумывать новые развлечения для малышей. С этим столкнулись и они с Юрием Горбуновым.

Об этом ведущая "Світського життя" рассказала в своем Instagram. "Карантин для родителей - отдельное испытание. Сейчас, когда нельзя на площадки, и все изолированы по домам, нужно ежедневно придумывать тысячи игр для малышей. Ивану три года, поэтому развлечения именно на этот возраст", - написала Осадчая.

Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Екатерина призналась, что Ивана тяжело заставить что-то делать самостоятельно, поэтому в ход идут совместные развлечения. Несколькими играми Осадчая поделилась со своими подписчиками.

Горячо - холодно

"Мы прячем разные вещи по дому и поочередно их ищем. Минут на 20 можно отвлечь Ивана", - поделилась звездная мама.

Ремонтные работы

"У всех мальчишек такого возраста наверняка есть игрушечный молоток. А остальное - ваша фантазия, куда и что можно забить. К примеру, игрушечные гвозди можно забить в мыло. Но все под наблюдением", - советует ведущая.

Сортировка

"Брать можно все. Макароны, крупы и овощи (только не забудьте их помыть). Вообще для сортировки подойдет что угодно. Также можно собрать игрушки однотонных цветов (части конструктора) и предложить ребенку разложить все детали по цветам", - говорит Осадчая.

Любимым занятием Ивана является лепка. Это может быть пластилин или соленое тесто для печенья. Екатерина и Юрий также играют с малышом в прятки, в доктора, складывают конструктор, пазлы, а также находят другие не менее интересные занятия.

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