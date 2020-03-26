Развлекаются на карантине: MONATIK устроил с сыновьями домашние танцы

Украинский артист MONATIK (Дмитрий Монатик), как и многие знаменитости, придерживается условий карантина. Певец проводит это время дома в окружении жены и двоих сыновей. А чтобы детям не было скучно, звездный папа устраивает вечерами домашние танцы.

Соответствующее видео появилось на странице хитмейкера в Instagram. На кадрах ролика Дмитрий танцует под свою песню "Кружит", а Даня и Платон усердно повторяют за ним движения. "Который вечер мы танцуем", - написал Монатик.

"Мог ли я представить, что со своими детьми буду танцевать под свою песню, играя в одну из любимых игр на PlayStation? Представлял. Врать не буду. В моем понимании, даже не музыканта, а в амплуа "Шпиллер" - это достижение! Что хотел сказать... самое время отыграться по полной с этой "плойкой", - добавил певец.

Фолловеры артиста не смогли пройти мимо столь милого видео и написали под постом много лестных слов. "Замечательные", "Как мило", "Классная семья", "Чудесные Монатики", "Прекрасное семейство", - восхищаются фанаты.

Телеведущая Леся Никитюк на время карантина уехала в родной Хмельницкий. Знаменитость не унывает и делится с публикой позитивным настроем. Главный совет телезвезды – запастись вкусностями.

А Джамала тем временем записывает каверы на хиты своих знаменитых коллег, а роликами делится со своей многочисленной армией поклонников. Самым чувственным получилось исполнение песни Билли Айлиш - No Time To Die ("Не время умирать").

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