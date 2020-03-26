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Настя Каменских рассказала о жизни на карантине и показала их с Потапом дом

Один день с NK на карантине

четверг, 26 марта 2020, 14:25
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Украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, записала новый влог, который посвятила карантину. Артистка показала фанам, как сейчас проходят ее будни.

О выходе ролике исполнительница рассказала в своем Instagram. "Я приглашаю вас провести целый день со мной. Покажу как рождается мое творчество, как я работаю и развиваюсь на карантине. А еще поделюсь книгами, которые изменили мое сознание и расскажу вам кое-что, чем давненько хотела поделиться", - написала знаменитость.

Фото: instagram.com/kamenskux

Настя показала, что просыпается в 7 утра, затем чистит зубы, принимает душ и наносит патчи под глаза. Потом Каменских выпивает стакан обычной воды. По ее словам, это первый шаг на пути к здоровому образу жизни.

8 утра - завтрак (обычно это овсянка с яблоками), затем тренировка и снова прием пищи: авокадо, слабосоленый лосось и омлет. В своем влоге певица также показала, какие читает книги, как записывает новые песни, как изучает испанский язык по скайпу, что готовит на обед и ужин.

В кадре также можно увидеть Потапа, а также рассмотреть частный дом звездной пары, в частности, кухню-студию, ванную комнату, прихожую и место, где рождаются песни.

  • Условий карантина также придерживается и украинский артист MONATIK (Дмитрий Монатик). Певец проводит это время дома в окружении жены и двоих сыновей. А чтобы детям не было скучно, звездный папа устраивает вечерами домашние танцы.
  • А телеведущая Леся Никитюк на время карантина уехала в родной Хмельницкий. Знаменитость не унывает и делится с публикой позитивным настроем. Главный совет телезвезды – запастись вкусностями.

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