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Леся Никитюк рассказала, как проходит ее карантин. Спойлер: не очень - ведущая готовит и моет полы

Телеведущая сбежала в родной Хмельницкий

суббота, 21 марта 2020, 16:02
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Ведущая Нового канала Леся Никитюк на время карантина уехала в родной Хмельницкий. Знаменитость не унывает и делится с публикой позитивным настроем. Главный совет телезвезды – запастись вкусностями, ведь они обеспечивают отличное настроение, а сейчас оно необходимо, как никогда.

"У нас три ящика фруктов, запас продуктов, из которых можно готовить много вкусняшек, например, десерт "Тирамису", десерт с манго и чиа, пирожки с капустой, – говорит Леся. – А еще мы жарим бургеры прямо возле дома. Дружно смотрим фильмы, читаем книги. Мама вот сейчас нарезает винегрет. Сегодня мне пришла по почте система караоке, и теперь мы будем петь на балконе, как итальянцы".

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Кроме того домашняя изоляция помогла телеведущей избежать лишних трат.

"Я как подумаю, сколько денег я сэкономила на этом карантине, – призналась Леся Новому каналу. – Вчера сами с папой помыли машину – это уже минимум 500 грн остались в кошельке. А еще я так вымыла полы в доме, что ни один сервис по уборке не справится".

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

  • Ранее ведущие Нового канала запустили флешмоб #ЗалишайсяВдома и призвали украинцев не покидать дома без крайней необходимости. Теперь Сергей Притула, который постоянно занят на съемках, наконец-то может насладиться общением с женой и детьми. И даже приготовить им обед.
  • 11 марта Кабинет министров Украины принял решение о вводе по всей стране режима карантина из-за угрозы распространения коронавируса. Карантин продлится с 12 марта по 3 апреля.

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