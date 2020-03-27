Боб Дилан выпустил первый трек за восемь лет - он об убийстве Джона Кеннеди

Американский сингер-сонграйтер Боб Дилан порадовал фанов неожиданным релизом. Музыкант выпустил 17-минутный трек Murder Most Foul ("Самое грязное убийство") об убийстве президента США Джона Кеннеди. Это первый релиз Дилана за последние восемь лет.

"Приветствую моих поклонников и подписчиков, благодарю за вашу поддержку и преданность на протяжении стольких лет, - написал 78-летний музыкант в Твиттер. - Это неизданная песня, которую мы когда-то записали, и которая может показаться вам интересной. И да храни вас господь".

Свой последний студийный альбом Tempest Дилан выпустил в 2012 году. Пластинка стала 38-й в коллекции музыканта. По состоянию на 2017 год в мире было продано более 100 млн копий его альбомов.

Легенды рок-сцены Deep Purple премьерят клип к синглу Throw My Bones, который войдет в их 21-й студийный альбом Whoosh! Релиз пластинки запланирован на 12 июня этого года.

Фронтмен американских металлистов Testament Чак Билли сообщил о позитивном тесте на коронавирус. 57-летний музыкант и его супруга остаются в изоляции.

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