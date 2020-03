Deep Purple выпустили клип к синглу из нового альбома Whoosh!

Легенды рок-сцены Deep Purple премьерят в YouTube клип к синглу Throw My Bones, который войдет в их 21-й студийный альбом Whoosh! Релиз пластинки запланирован на 12 июня этого года.

Как стало известно ранее, Throw My Bones станет первым треком альбома. Всего же в трек-лист войдут 13 свежих песен. Над альбомом с группой работает продюсер Боб Эзрин, для которого Whoosh! станет уже третьим лонгплеем Deep Purple, первым и вторым были Now What?! (2013) и Infinite (2017).

Для заядлых поклонников группа выпустит лимитированное издание Whoosh!, в которое войдет CD, DVD и медиабук, включающий часовое видео работы над альбомом Роджера Гловера и Боба Эзрина и полное выступление Deep Purple на Hellfest 2017.

Канадский хитмейкер The Weeknd таки выпустил новый альбом After Hours, которого так ждали его фаны. Похоже, диску будут очень рады почитатели "классического" тонкоголосого исполнения артиста.

Новым диском порадовали фанов и эпатажные Die Antwoord. Что правда, альбом House of Zef может стать их последним. Во всяком случае, о планах выпустить последнюю пластинку пара неоднократно упоминала ранее в своих интервью.

