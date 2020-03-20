Deep Purple выпустили клип к синглу из нового альбома Whoosh!

Легенды рок-сцены Deep Purple премьерят в YouTube клип к синглу Throw My Bones, который войдет в их 21-й студийный альбом Whoosh! Релиз пластинки запланирован на 12 июня этого года.
Как стало известно ранее, Throw My Bones станет первым треком альбома. Всего же в трек-лист войдут 13 свежих песен. Над альбомом с группой работает продюсер Боб Эзрин, для которого Whoosh! станет уже третьим лонгплеем Deep Purple, первым и вторым были Now What?! (2013) и Infinite (2017).
Для заядлых поклонников группа выпустит лимитированное издание Whoosh!, в которое войдет CD, DVD и медиабук, включающий часовое видео работы над альбомом Роджера Гловера и Боба Эзрина и полное выступление Deep Purple на Hellfest 2017.
- Канадский хитмейкер The Weeknd таки выпустил новый альбом After Hours, которого так ждали его фаны. Похоже, диску будут очень рады почитатели "классического" тонкоголосого исполнения артиста.
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