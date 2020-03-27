Бритни Спирс заявила, что побила рекорд Усейна Болта, и опять превратилась в мем

Бритни Спирс на карантине не устает радовать фанатов мощными заявлениями. После публикации коммунистических призывов перераспределять богатство, поп-певица написала в Instagram, что пробежала 100 метров за 5,97 секунд. Это на 4 секунды быстрее, чем мировой рекорд Усэйна Болта, который в 2009 году пробежал аналогичную дистанцию за 9,58 секунд.

"Впервые пробежала за 5 секунд! Вся фишка в том, чтобы преодолеть свой страх и постараться в начале. Я сделала это, и пробежала за 5 секунд. Обычно пробегаю за 6 или 7 секунд. С первой попытки - за 9… А теперь я сделала это! Дистанция - 100 метров!" - написала 38-летняя певица.

Сейчас хвастливый пост Бритни уже удален из социальной сети, но фанаты успели превратить его в мем. В соцсетях появились забавные картинки, а шутники даже успели внести правку в соответствующую статью на Википедии.

"Текущий мировой рекорд среди мужчин, 9,58 секунды, установил в 2009 году ямайский бегун Усэйн Болт. Мировой рекорд среди женщин, 10,49 секунды, установленный в 1988 году американской спортсменкой Флоренс Гриффит-Джойнер, в 2020 году побила Бритни Спирс, пробежавшая дистанцию за 5,97 секунды".

"Бритни пропускает каждые Олимпийские игры, и летом, и зимой, потому что если бы она получила золотую медаль в каждом состязании, это было бы нечестно для спортсменов, которые тренировались всю свою жизнь. С ее стороны это милосердие, и мы все должны быть благодарны".

Спирс, в свою очередь, попыталась превратить свою невинную ложь в шутку. "Очевидно, я шутила, что пробежала 100 метров за 5,97 секунды… Мировой рекорд удерживает Усэйн Болт, он составляет 9,58 секунды... но вам лучше поверить, что побью мировой рекорд!" - написала она.

Тем временем Арнольд Шварценеггер показал, как тренироваться дома во время карантина. По его программе могут заниматься люди с разной физической подготовкой.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.