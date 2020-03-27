Бритни Спирс заявила, что побила рекорд Усейна Болта, и опять превратилась в мем

Бритни Спирс на карантине не устает радовать фанатов мощными заявлениями. После публикации коммунистических призывов перераспределять богатство, поп-певица написала в Instagram, что пробежала 100 метров за 5,97 секунд. Это на 4 секунды быстрее, чем мировой рекорд Усэйна Болта, который в 2009 году пробежал аналогичную дистанцию за 9,58 секунд.
"Впервые пробежала за 5 секунд! Вся фишка в том, чтобы преодолеть свой страх и постараться в начале. Я сделала это, и пробежала за 5 секунд. Обычно пробегаю за 6 или 7 секунд. С первой попытки - за 9… А теперь я сделала это! Дистанция - 100 метров!" - написала 38-летняя певица.
Сейчас хвастливый пост Бритни уже удален из социальной сети, но фанаты успели превратить его в мем. В соцсетях появились забавные картинки, а шутники даже успели внести правку в соответствующую статью на Википедии.
Спирс, в свою очередь, попыталась превратить свою невинную ложь в шутку. "Очевидно, я шутила, что пробежала 100 метров за 5,97 секунды… Мировой рекорд удерживает Усэйн Болт, он составляет 9,58 секунды... но вам лучше поверить, что побью мировой рекорд!" - написала она.
Тем временем Арнольд Шварценеггер показал, как тренироваться дома во время карантина. По его программе могут заниматься люди с разной физической подготовкой.
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