RU  UA

Лайм

Бритни Спирс заявила, что побила рекорд Усейна Болта, и опять превратилась в мем

Инстаграм Бритни - лучший способ справиться с унынием во время карантина

пятница, 27 марта 2020, 13:54
читати статтю українською

Бритни Спирс на карантине не устает радовать фанатов мощными заявлениями. После публикации коммунистических призывов перераспределять богатство, поп-певица написала в Instagram, что пробежала 100 метров за 5,97 секунд. Это на 4 секунды быстрее, чем мировой рекорд Усэйна Болта, который в 2009 году пробежал аналогичную дистанцию за 9,58 секунд.

"Впервые пробежала за 5 секунд! Вся фишка в том, чтобы преодолеть свой страх и постараться в начале. Я сделала это, и пробежала за 5 секунд. Обычно пробегаю за 6 или 7 секунд. С первой попытки - за 9… А теперь я сделала это! Дистанция - 100 метров!" - написала 38-летняя певица.

Сейчас хвастливый пост Бритни уже удален из социальной сети, но фанаты успели превратить его в мем. В соцсетях появились забавные картинки, а шутники даже успели внести правку в соответствующую статью на Википедии.

"Текущий мировой рекорд среди мужчин, 9,58 секунды, установил в 2009 году ямайский бегун Усэйн Болт. Мировой рекорд среди женщин, 10,49 секунды, установленный в 1988 году американской спортсменкой Флоренс Гриффит-Джойнер, в 2020 году побила Бритни Спирс, пробежавшая дистанцию за 5,97 секунды".

"Бритни пропускает каждые Олимпийские игры, и летом, и зимой, потому что если бы она получила золотую медаль в каждом состязании, это было бы нечестно для спортсменов, которые тренировались всю свою жизнь. С ее стороны это милосердие, и мы все должны быть благодарны".

Спирс, в свою очередь, попыталась превратить свою невинную ложь в шутку. "Очевидно, я шутила, что пробежала 100 метров за 5,97 секунды… Мировой рекорд удерживает Усэйн Болт, он составляет 9,58 секунды... но вам лучше поверить, что побью мировой рекорд!" - написала она.

Тем временем Арнольд Шварценеггер показал, как тренироваться дома во время карантина. По его программе могут заниматься люди с разной физической подготовкой.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Полиграф ШарикOFF выпустил клип о коронавирусе, где исполнил практически все роли сам: видео

27 марта состоялась премьера клипа рэпера Сереги (Полиграф ШарикOFF) "Коронавирус".

Горжусь, что я Бабкина: жена музыканта рассказала о годовщине свадьбы и показала смешное фото

27 марта Сергей и Снежана Бабкины отмечают 12-ю годовщину свадьбы.

Немецкий Bild сообщил о госпитализации Тилля Линдеманна c коронавирусом

Как утверждает источник, лидер Rammstein находится в отделении интенсивной терапии

Интервью

Тимур Ященко

5 неудобных вопросов о военной драме "Черкаси" режиссеру Тимуру Ященко

TVORCHI

Мы не можем нравиться всем. Поэтому выходим и делаем, что умеем, максимально круто - группа TVORCHI

Марина Круть

Марина Круть идет в финал Нацотбора-2020. Родители плачут, ведь она - просто девочка из Хмельницкого

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: