Шварценеггер показал, как тренироваться дома во время карантина - упражнения для всех групп мышц

Арнольд Шварценеггер - ревностный приспешник самоизоляции на время эпидемии коронавируса, и чтобы помочь фанатам реже выходить из дома, он составил для них план тренировок. Своими рекомендациями 72-летний актер поделился на сайте Reddit.

Фото: @schwarzenegger в Instagram

"Пандемия коронавируса беспрецедентна. Почти все, что происходит сейчас в мире, находится вне нашего контроля. Почти все. Вместо того, чтобы беспокоиться о том, что мы не можем изменить, давайте сосредоточимся на том, что мы контролируем, - призвал "Железный Арни". - У гладиаторов и викингов не было спортзалов. Я начал свое фитнес-путешествие с подтягиваний на ветке дерева у озера в Австрии. Вам не нужен тренажерный зал, чтобы быть в форме. Я написал программу для всех, вы можете выполнять ее через день, и она охватит все группы мышц".

"Система проста. Если упражнение требует 50 повторений, вы делаете 50 повторений, как можете. Вы можете сделать 10 подходов по 5 повторений, 5 подходов по 10 повторений, 2 подхода по 25 повторений. Это не имеет значения. Как только вы закончите повторения одного упражнения, переходите к следующему".

Шварценеггер посоветовал умерить эго, адекватно оценить свою физическую форму и заниматься по правилам. "Если вы не можете сделать 50 идеальных отжиманий за один подход, я буду более впечатлен 5 подходами из 10 идеальных отжиманий, - пишет семикратный Мистер Олимпия. - Если вы на самом деле никогда не тренировались, потратьте первые несколько тренировок, чтобы привыкнуть к движениям. Я не хочу, чтобы вы сделали 25 подтягиваний или приседаний, а через 2 дня не смогли выполнить тренировку снова, потому что вам слишком больно. И оптимизируйте упражнения для себя - если отжиманий слишком много, вместо того, чтобы ставить руки на пол, ставьте их на стойку, это немного облегчит движение".

По словам Арни, набирать дома массу не получится, но усердные люди обязательно заметят результат. "Если вы смогли сделать 5 идеальных отжиманий сегодня, сделайте 6 на следующей тренировке. Отслеживайте количество подходов, которое вам требуется каждый раз, чтобы достичь общего числа повторений, и наблюдайте, как количество подходов уменьшается с течением времени", - пишет он.

Так выглядит тренировка, составленная Арнольдом Шварценеггером

Отжимания

Новичок: 25 повторений

Продвинутый: 50 повторений

Глубокие отжимания на стульях

Новичок: 20 повторений

Продвинутый: 50 повторений

Тяга с упором на стул

Новичок: 30 повторений

Продвинутый: 50 повторений

Подъем корпуса (скручивание)

Новичок: 30 повторений

Продвинутый: 100 повторений

Подъем согнутых ног лежа на спине

Новичок: 25 повторений

Продвинутый: 50 повторений

Наклоны туловища к правой и левой ноге

Новичок: 25 повторений

Продвинутый: 50 повторений

Приседания

Новичок: 25 повторений

Продвинутый: 50-70 повторений

Подъем на носках

Новичок: 25 повторений

Продвинутый: 50 повторений

Подтягивания

Новичок: 10 повторений

Продвинутый: 30 повторений

Кроме заботы о физической форме, Шварценеггер призвал всех к социальной ответственности.

"Мы можем замедлить распространение вируса, оставаясь дома как можно дольше. Я знаю, что это нелегко, но сейчас это наша ответственность. Большинство из нас будет в порядке, если получит вирус. Но это время не думать о себе, а думать о людях, которых вы можете заразить, - пишет Арнольд. - Оставайтесь дома при любой возможности. Это означает отказаться от баров, ресторанов, от собраний и, как бы шокирующе это ни звучало от меня, никаких спортивных залов".

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