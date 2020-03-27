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Джамала трогательно поздравила сына с днем рождения и показала милые фото именинника

Сегодня Эмирке исполняется 2 годика

пятница, 27 марта 2020, 11:05
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27 марта день рождения отмечает сын Джамалы и Бекира Сулейманова - Эмиру-Рахману исполняется 2 года. Родители мальчика публично поздравили маленького именинника посредством Instagram.

"Не хватит в мире слов, чтобы описать всю любовь! С Днем рождения, Эмир-Рахман!", - написала певица, прикрепив к посту несколько милых снимков. На фотографиях мальчик позирует как один, так и со своими мамой и папой (листайте "карусель").

Ранее неопубликованные фото с сыном показал и Бекир. "2 очень крутых года! Если коротко: пока что процесс контролируемый, силу друг к другу еще не применяли, но уже пару раз были близки. Каждый день особенный", - написал муж Джамалы.

Напомним, Джамала и Бекир поженились 26 апреля 2017 года. Свадьба состоялась в Исламском культурном центре города Киева в узком кругу родственников и друзей. 27 марта 2018 года у пары родился их первенец. Родители дали малышу крымскотатарское имя - Эмир-Рахман.

Сейчас супруги ждут второго малыша. О второй беременности Джамала заподозрила на съемках клипа на песню "Жалі", записанную совместно с хип-хоп-исполнительницей alyona alyona. Певица заметила, что стала сильно уставать, постоянно кружилась голова и хотелось есть.

  • О второй беременности Джамала объявила в феврале этого года. Певица опубликовала в Instagram милое семейное фото, на котором трогательно держится руками за округлившийся животик.
  • Также певица рассказала, как муж отреагировал на ее беременность. Оказалось, что Бекир не сразу обрадовался новости о скором появлении еще одного ребенка.

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