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Доказательство измены: в сеть слили фото объятий Илона Маска и Эмбер Херд в частном лифте Джонни Деппа

Джонни Депп обвиняет бывшую жену в том, что она закрутила роман с Маском через месяц после их свадьбы

пятница, 27 марта 2020, 16:50
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Таблоид Daily Mail опубликовал фото, на которых актриса Эмбер Херд обнимается с Элоном Маском в частном лифте к пентхаусу Джонни Деппа. Ранее 55-летний актер обвинял пару в том, что они закрутили роман всего через месяц после его свадьбы с Херд, хотя Маск уверял, что начал встречаться с ней лишь после расставания с Джонни.

На изображениях с камер наблюдения Херд в купальнике и халате обнимается с Маском в лифте роскошного жилого комплекса в центре Лос-Анджелеса, где она когда-то жила с Деппом. Неизвестно, когда были сделаны фото, однако охранники комплекса ранее заявляли, что Маск посещал Херд до и после того, как она подала на развод с Деппом в мае 2016 года.

Спустя всего один календарный месяц после того, как мистер Депп и госпожа Херд поженились, пока мистер Депп в марте 2015 года отсутствовал в стране, персонал здания "Восточная Колумбия" сообщил, что госпожа Херд встречала Маска поздно вечером в пентхаусе мистера Деппа, - утверждается в иске. - В частности, г-жа Херд попросила сотрудников здания предоставить ее "другу Элону" доступ к гаражу и к лифту пентхауса, и они подтвердили, что сделали это".

Депп требует у Маска предоставить суду любые текстовые сообщения и электронные письма, которыми он обменивался с Херд во время их брака. Актер хочет знать, что именно она рассказала бизнесмену о ссоре 21 мая 2016 года, после которой обвинила Деппа в том, что он швырнул в нее телефон и избил ее.

Напомним, что 33-летняя Эмбер Херд и Джонни Депп были женаты с 2015 по 2017 год. После того, как Херд заявила, что Депп ее бил, актер "Пиратов Карибского моря" подал иск за клевету на $ 50 млн.

  • Ванесса Паради трогательно защитила Джонни Деппа в деле против Эмбер Херд. Бывшая жена не верит, что Депп способен на жестокое насилие.
  • Ранее переписку Джонни Деппа зачитали в суде. Он угрожал "сжечь и утопить" бывшую жену Эмбер Херд.

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