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Любящий и любимый человек: Ванесса Паради трогательно защитила Джонни Деппа в деле против Эмбер Херд

Бывшая жена не верит, что Депп способен на жестокое насилие

вторник, 17 марта 2020, 13:05
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Бывшая жена Джонни Деппа Ванесса Паради встала на его сторону в судебной битве с Эмбер Херд, которую 56-летний актер обвиняет в клевете. Француженка настаивает, что отец двоих ее детей не способен на жестокость, в которой его обвиняет американская актриса.

Фото: Getty Images

"Я знаю Джонни Деппа более 25 лет. Мы были партнерами в течение 14 лет, и мы вместе воспитали наших двоих детей. Все эти годы я знала, что Джонни - добрый, внимательный, щедрый и ненасильственный мужчина и отец, - цитирует заявление Паради издание The Blast. - На съемочной площадке актеры, режиссеры и целые съемочные группы обожают его, потому что он спокойный и уважительный ко всем, а также является одним из лучших актеров, которых мы видели. Мне известны обвинения, которые Эмбер Херд публично предъявляет Джонни уже более 4 лет... По своему личному опыту за многие годы я могу сказать, что он никогда не был жестоким и не оскорблял меня. Эти возмутительные заявления действительно удручают, а также наносят ущерб его карьере, потому что, к сожалению, люди продолжают верить в эти ложные факты".

33-летняя Эмбер Херд и Депп были женаты с 2015 по 2017 год. После того, как Херд заявила, что Депп подвергал ее насилию, в марте 2019 года актер "Пиратов Карибского моря" подал иск на $ 50 млн. На суде Херд утверждала, что Депп неоднократно бил ее, вырывал волосы и почти задушил ее.

После того, как в 2016 году Херд впервые заявила, что Депп ее избивал, Паради сразу же встала на его защиту.

"Джонни Депп - отец моих двоих детей, он чувствительный, любящий и любимый человек, и я всем сердцем верю, что эти обвинения возмутительная ложь, - говорила она. - За все годы, что я знала Джонни, он никогда не подвергал меня физическому насилию, и это не похоже на человека, с которым я прожила 14 прекрасных лет".

Джонни Депп и Ванесса Паради были вместе в течение 14 лет, с 1999 по 2012 год. Вместе они воспитывают двоих детей: 20-летнюю Лили-Роуз и 17-летнего Джона Кристофера. В 2018 году Паради вышла замуж за писателя Самюэля Беншетри.

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