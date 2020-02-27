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Переписку Джонни Деппа зачитали в суде - он угрожал "сжечь и утопить" бывшую жену Эмбер Херд

Депп судится с актрисой, утверждая, что она оклеветала его после развода

четверг, 27 февраля 2020, 16:39
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Адвокаты Эмбер Херд, которая судится с бывшим мужем Джонни Деппом из-за домашнего насилия, обнародовали личную переписку актера с другом Полом Беттани. В шокирующих СМС звезда Пиратов Карибского моря пишет, что хочет сжечь и утопить жену, а затем изнасиловать ее сожженный труп, пишет Page Six.

Фото: @johnnydeppofficial и @amberheard в Instagram

"Давай сожжем Эмбер. Давай утопим ее, прежде чем сжечь! Я тр*хну ее сожженный труп, чтобы убедиться, что она мертва", - написал Депп в ноябре 2013 года.

Следующее сообщение Беттани было отправлено в мае 2014 года, за 8 месяцев до их свадьбы и за 2 года до развода, после которого Херд обвинила Деппа в насилии.

"Я собираюсь как следует завязать с выпивкой. Пил всю ночь, прежде чем забрать Эмбер и вылететь в Лос-Анджелес в прошлое воскресенье... Ужасно, приятель. Не ел несколько дней… порошок, полбутылки виски, тысяча редбуллов с водкой, таблетки, две бутылки шампанского в самолете, и что мы имеем? Разъяренный, агрессивный индеец в чертовом блэкауте, кричащий матом и оскорбляющий любого идиота, который приблизился… С меня хватит".

Сообщения были зачитаны на предварительном слушании по иску Джонни Деппа против британской газеты The Sun. Актер утверждает, что таблоид оклеветал его, написав, что тот подвергал Херд насилию. В качестве компенсации за клевету Депп хочет получить $50 млн.

  • Ранее в сети всплыла запись телефонного разговора, в котором Эмбер Херд признается, что била Джонни Деппа и швыряла в него вазы. Из-за этого в сети появилась петиция, требующая убрать актрису из фильма "Аквамен 2".
  • Над звездой Джонни Деппа на голливудской Аллее славы надругались вандалы. 56-летнего актера оскорбили и назвали "фальшивкой".

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