Полиграф ШарикOFF выпустил клип о коронавирусе, где исполнил практически все роли сам: видео

Хип-хоп исполнитель Полиграф ШарикOFF, он же Серега, презентовал клип на свой новый трек "Коронавирус", в котором воспел вспышку COVID-19.

Премьера видео состоялась в пятницу, 27 марта, на YouTube-канале музыканта. В подписи к ролику сказано, что артист сам исполнил практически все роли: продюсера, сценариста, режиссера, кастинг-менеджера и руководителя монтажа. А эффектная модель, которая появляется в клипе, находится от Сереги на безопасном расстоянии. Главный герой общается с красоткой по видеосвязи.

"Ребята, любовь спасет от любой инфекции! В конце концов, от поцелуев мы обмениваемся бактериальной флорой, от чего иммунитет укрепляется. Поэтому мы победим любую болезнь – любовь спасет мир!", - прокомментировал Полиграф ШарикOFF.

Пользователи сети по-разному оценили музыкальное творение артиста: одним клип понравился, другие написали, что видео спасают только девушки.

Украинская группа Mozgi также не обошла вниманием тему вспышки коронавируса. Бойз-бенд записал трек No Hugs No Kisses, в котором спел о режиме карантина.

Слушайте также на theLime, песню Потапа "Карантин" - о ностальгии по миру без коронавируса и о надежде, что все скоро закончится. Трек был записан в пустом зале дворца "Украина".

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