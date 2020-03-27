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Рианна впервые за 4 года выпустила песню, но фанатов ждало разочарование

Believe It - первая музыкальная работа певицы с 2016 года

пятница, 27 марта 2020, 12:37
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Рианна вернулась в мир музыки после 4-летнего перерыва. 32-летняя певица записала новый трек Believe It с канадским исполнителем PartyNextDoor, но сделала это в качестве приглашенной вокалистки: песня вошла в альбом PartyNextDoor "Partymobile".

Фото: @badgalriri в Instagram

Фанаты Рианны, удрученные ее долгим отсутствием в мире музыки, требуют от певицы полноценного релиза.

"Этот фоновый вокал хорош для его песни, но где твой собственный сингл и альбом?" - пишут они в Twitter. - "Не давите на нее, или она откроет продовольственную компанию, выпустит две новые линии косметики и целую коллекцию кроссовок перед альбомом".

Believe It - первая музыкальная работа Рианны с момента выхода ее восьмого альбома "Anti" в 2016 году. С тех пор звезда была занята собственной бьюти-компанией Fenty, и лишь месяц назад подтвердила, что готовит девятый альбом.

  • Тем временем Меган Маркл возвращается на ТВ в документальном фильме о слонах. Независимая жизнь бывшей актрисы ознаменуется ее первым после "Форс-мажоров" телевизионным проектом.
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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: Рианна

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