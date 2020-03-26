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Меган Маркл возвращается на ТВ в документальном фильме о слонах

Независимая жизнь бывшей актрисы ознаменуется ее первым после "Форс-мажоров" телевизионным проектом

четверг, 26 марта 2020, 18:30
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3 апреля фанаты Меган Маркл смогут услышать ее голос в документальном фильме Disneynature "Слоны", который выйдет на стриминговой платфомре Disney+. Герцогиня Сассекская подарила свой голос проекту, который принесет пользу благотворительной организации "Слоны без границ", пишет People.

Фото: @sussexroyal в Instagram

Меган - не единственная знаменитость, которая сотрудничает с Disneynature. Дочерняя компания Walt Disney Studios выпускает документальные фильмы о природе, которые часто озвучивают звезды. Ранее с ними работали Мерил Стрип, Морган Фриман и Натали Портман. Свою выручку они передали природоохранным организациям.

Контракт с Disney предшествовал скандальному решению принца Гарри и Меган уйти с поста старших членов королевской семьи. Их новая жизнь официально начнется 31 марта, и пара продолжает настаивать, что отказалась от работы на королеву Елизавету, бюджетных денег и королевских регалий ради финансовой независимости и спокойной жизни.

Меган Маркл могла получить контракт с Disney благодаря покровительству своего мужа. Летом 2019 года на лондонской премьере фильма "Король лев" Гарри переговорил с бывшим генеральным директором Disney Бобом Айгером, и предмет их беседы попал на видео.

"Вы знаете, что она делает озвучку?" - спрашивает Гарри у Айгера.

"О, правда?" - удивляется тот.

"Вы знали об этом? Вы, кажется, удивлены, - говорит Гарри, указывая на супругу. - Она действительно заинтересована в этом".

"Конечно, - отвечает Айгер. - Мы бы хотели попробовать".

  • Ранее выяснилось, что отец принца Гарри заразился коронавирусом. 71-летний принц Чарльз изолировался в шотландском поместье с женой Камиллой.
  • Из-за эпидемии коронавируса врачи посоветовали Елизавете II перебраться из Лондона в Виндзорский замок. Как отметили специалисты, 93-летняя королева Великобритании находится в группе риска.

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