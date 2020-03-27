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Нахождение дома - настоящий подарок: солистка "НеАнгелов" нашла плюсы в карантине

Певица не скрывает, что сначала ей было непросто смириться с ситуацией

пятница, 27 марта 2020, 12:05
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Из-за эпидемии коронавируса большинству людей приходится менять привычный образ жизни, не стали исключением и украинские знаменитости. Слава Каминская, которая также придерживается условий карантина, нашла в этой ситуации и положительные стороны.

Свои плюсы нахождения дома солистка "НеАнгелов" озвучила на личной странице в Instagram. Певица призналась, что сначала была в растерянности из-за резкой смены ритма жизни, но потом приняла ситуацию.

Фото: instagram.com/babaslavka

Слава призналась, что наконец смогла выспаться, полноценно заняться своим телом, вернулась к изучению английского языка, ну и, самое главное, - провести время с родными людьми.

"Семья. Дети и Мама. И это самый главный пункт. За все время, которое я являюсь мамой Леона и Лауры мы не проводили стоооолько времени вместе. Конечно, иногда глаз начинает дергаться, но это не отменяет удовольствия от общения, совместных игр, концертов, готовки и тд. Их детство никогда не повторится, и, скорее всего, у меня больше не будет столько свободного времени для качественного общения, как сейчас. Нахождение дома - настоящий подарок", - написала Каминская.

В конце поста певица дала совет поклонникам, как с пользой провести время на карантине.

"В любой ситуации можно искать препятствия, а можно найти возможности. Используйте это время с толком. Каждый же может стать стройнее, мудрее, найти новое занятие или хобби", - посоветовала солистка "НеАнгелов".

  • Украинская телеведущая Катя Осадчая считает, что карантин - испытание для семей с маленькими детьми, поскольку постоянно приходится выдумывать новые развлечения для малышей. С этим столкнулись и они с Юрием Горбуновым.
  • А певица Настя Каменских записала новый влог, который посвятила карантину. Певица показала фанам, как сейчас проходят ее будни.

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