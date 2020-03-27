Врач Льва Лещенко впервые озвучил диагноз артиста, чтобы прекратить спекуляции в СМИ

После двух дней спекуляций в СМИ вокруг болезни российского певца Льва Лещенко лечащий врач артиста обнародовал его диагноз с целью прекратить распространение слухов и доводов местной прессы, на которую с такой охотой ссылаются и журналисты в Украине. Ранее 78-летнего Лещенко госпитализировали с подозрением на коронавирус. 27 марта этот диагноз впервые подтвердился.

При этом, как отметил на личной странице в Фейсбук Денис Простенко, состояние пациента оценивается как стабильное, Лещенко не нуждается в приписанной ему искусственной вентиляции легких. "После дообследования была подтверждена короновирусная этиология пневмонии, - пояснил медик. - На сегодняшний день состояние пациента стабильно и он не нуждается в дополнительном кислороде, и мы планируем продолжить его лечение в госпитальном отделении".

Вечером 26 марта в ту же клинику с подозрением на коронавирус доставили и композитора Игоря Николаева. Официально диагноз артиста пока не подтвержден.

Ранее о позитивном тесте на коронавирус сообщил фронтмен американских металлистов Testament Чак Билли. 57-летний музыкант и его супруга изолированы дома.

Князь Монако Альбер II ответил на слухи о том, что он заразил коронавирусом принца Чарльза, старшего сына королевы Великобритании Елизаветы II.

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