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Князь Монако ответил на слухи о том, что он заразил коронавирусом принца Чарльза

Альбер II поспешил снять с себя ответственность за Covid-19 у принца Уэльского

пятница, 27 марта 2020, 10:49
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10 марта в Лондоне принц Чарльз встречался с князем Монако Альбером II, у которого неделю спустя подтвердился коронавирус. 25 марта аналогичный диагноз поставили 71-летнему наследнику британского престола, и СМИ предположили, что один член королевской семьи мог заразить другого. В интервью радио RTL 62-летний Альбер поспешил снять с себя ответственность за распространение Covid-19.

Принц ЧарльзФото: @clarencehouse в Instagram

"Я присутствовал на круглом столе его фонда Water Aid, но мы не здоровались за руку. Я сидел с другой стороны стола, слишком далеко, - сказал князь Монако. - Мы кивнули друг другу, поэтому я не думаю, что меня действительно стоит обвинять в том, что я его заразил. В конгресс-центре было много других людей, и я знаю, что он продолжал рабочие визиты в течение нескольких дней. У Чарльза было много других возможностей поймать вирус".

Князь Альбер с женой принцессой Шарлин и детьмиФото: @hshprincesscharlene в Instagram

Со ссылкой на источники издание People сообщает, что у князя Альбера первые признаки коронавирусной инфекции появились после возвращения из Лондона, а обследование он прошел 16 марта. Принц Чарльз, предположительно, заразился после 13 марта. В последний раз он видел свою мать, 93-летнюю королеву Елизавету, 12 марта в Букингемском дворце.

"Принц Уэльский дал положительный результат на коронавирус. У него проявляются легкие симптомы, но в остальном он остается в добром здравии и в течение последних нескольких дней, как обычно, работает дома", - заявил пресс-секретарь Чарльза.

  • Ранее из-за эпидемии коронавируса врачи посоветовали Елизавете II перебраться из Лондона в Виндзорский замок. Как отметили специалисты, 93-летняя королева Великобритании находится в группе риска.
  • Принц Гарри и Меган поделились обнадеживающим посланием о коронавирусе, но соцсети их не поняли. Вдохновляющую речь пары многие восприняли в штыки.

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