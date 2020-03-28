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Могли потерять семью и группу: солистка The Hardkiss рассказала, как едва не развелась с мужем

Юлия Санина рассказала о кризисном периоде в браке

суббота, 28 марта 2020, 13:59
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Музыканты популярной украинской группы The Hardkiss Юлия Санина и Вал Бебко счастливы в отношениях 11 лет. За это время супруги переживали не только радостные моменты, а и прошли сложный период, который едва не привел к разводу.

Об этом солистка коллектива рассказала в YouTube-проекте Маши Ефросининой "Экзамен". По словам певицы, это произошло через год-два после рождения их первенца (видео смотрите на странице ниже).

Фото: instagram.com/the_hardkiss

В тот период Юлия и Вал не только занимались воспитанием маленького ребенка, а еще записывали новый альбом, готовились к масштабному шоу и строили дом. "Нормальные люди таких четыре стрессовых направления в один период не сводят", - отмечает артистка.

"Тогда казалось, что все рухнет, а этого нельзя было допустить, - говорит Юлия. - Потеряв отношения, мы помимо того, что теряем семью, мы могли также потерять и группу. Я боялась, что все закончится во всех сферах, потому что сейчас все завязано на нашей любви".

Фото: instagram.com/the_hardkiss

Когда супруги поняли, что стали отдаляться друг от друга, они решили "громко и жестко" поговорить. По словам Юлии, это произошло на гастролях.

"Когда ты понимаешь, что нет искры в глазах, когда просто усталость в глазах от всего, от всех и от друг друга, что самое ужасное. Когда нет поддержки и когда уже просто все-равно. И тогда мы поняли, либо нужно что-то менять, либо заканчивать. И мы решили, что нужно менять. И уже через неделю после работы над отношениями все поменялось", - поделилась вокалистка.

  • Напомним, что Юлия Санина и Валерий Бебко познакомились в 2009 году и сразу влюбились друг в друга. В 2011-м влюбленные поженились. Спустя четыре года на свет появился их первенец - сын Даниил. В одном из недавних интервью вокалистка призналась, что Вал стал ее первым парнем.
  • Муж Юлии Саниной показал на архивном фото, какими они были еще до The Hardkiss. "Было дело. 11 лет назад. Ей 18, ему 24", - подписал кадр Вал Бебко.

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