Могли потерять семью и группу: солистка The Hardkiss рассказала, как едва не развелась с мужем

Музыканты популярной украинской группы The Hardkiss Юлия Санина и Вал Бебко счастливы в отношениях 11 лет. За это время супруги переживали не только радостные моменты, а и прошли сложный период, который едва не привел к разводу.

Об этом солистка коллектива рассказала в YouTube-проекте Маши Ефросининой "Экзамен". По словам певицы, это произошло через год-два после рождения их первенца (видео смотрите на странице ниже).



Фото: instagram.com/the_hardkiss

В тот период Юлия и Вал не только занимались воспитанием маленького ребенка, а еще записывали новый альбом, готовились к масштабному шоу и строили дом. "Нормальные люди таких четыре стрессовых направления в один период не сводят", - отмечает артистка.

"Тогда казалось, что все рухнет, а этого нельзя было допустить, - говорит Юлия. - Потеряв отношения, мы помимо того, что теряем семью, мы могли также потерять и группу. Я боялась, что все закончится во всех сферах, потому что сейчас все завязано на нашей любви".

Фото: instagram.com/the_hardkiss

Когда супруги поняли, что стали отдаляться друг от друга, они решили "громко и жестко" поговорить. По словам Юлии, это произошло на гастролях.

"Когда ты понимаешь, что нет искры в глазах, когда просто усталость в глазах от всего, от всех и от друг друга, что самое ужасное. Когда нет поддержки и когда уже просто все-равно. И тогда мы поняли, либо нужно что-то менять, либо заканчивать. И мы решили, что нужно менять. И уже через неделю после работы над отношениями все поменялось", - поделилась вокалистка.

Напомним, что Юлия Санина и Валерий Бебко познакомились в 2009 году и сразу влюбились друг в друга. В 2011-м влюбленные поженились. Спустя четыре года на свет появился их первенец - сын Даниил. В одном из недавних интервью вокалистка призналась, что Вал стал ее первым парнем.

Муж Юлии Саниной показал на архивном фото, какими они были еще до The Hardkiss. "Было дело. 11 лет назад. Ей 18, ему 24", - подписал кадр Вал Бебко.

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