Муж Юлии Саниной показал на архивном фото, какими они были еще до The Hardkiss

Музыканты популярной украинской группы The Hardkiss Юлия Санина и Вал Бебко счастливы в отношениях уже более 11 лет, 9 из них - в официальном браке. Спустя годы гитарист решил показать, какими они были еще до того, как появился коллектив.

Архивное фото музыкант опубликовал на личной странице в Instagram. На черно-белом снимке влюбленная пара позирует на берегу моря. "Было дело. 11 лет назад. Ей 18, ему 24", - подписал кадр Вал.

Фото: instagram.com/val_hardkiss

Поклонники знаменитой пары рассыпались в комплиментах. "Классные такие", "Восторг", "Какая милота", "Красавчики", "Какие заи", "Милейшее фото, вы классные", "А потом была великолепная группа The Hardkiss", - пишут комментаторы.

Напомним, что Юлия Санина и Валерий Бебко познакомились в 2009 году и сразу влюбились друг в друга. В 2011-м влюбленные поженились. Спустя четыре года на свет появился их первенец - сын Даниил. В одном из недавних интервью вокалистка призналась, что Вал стал ее первым парнем.

Ранее Юлия Санина и Вал Бебко устроили милую семейную фотосессию. В кадре звездные супруги позируют вдвоем и с сыном Даней, которому в ноябре 2019-го исполнилось 4 года.

Смотрите также на theLime новый клип группы The Hardkiss на украиноязычную песню "Косатка". Режиссером ролика выступил креативный продюсер и гитарист группы Вал Бебко.

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