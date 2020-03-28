Участницы "Женского Квартала" спели о коронавирусе, соблюдая условия карантина: видео

Участницы юмористического проекта "Женский Квартал" студии "Квартал 95" перепели знаменитую украинскую песню "Чом ти не прийшов?", вставив в нее строки о коронавирусе.
Соответствующее видео появилось на официальной странице проекта в Facebook. В записи ролика приняли участие вокалистки "Женского Квартала" Марта Адамчук, Лали Эргемлидзе, Элина Мбани, а также беременная Вера Кекелия. Видео было снято по нормам карантина - не выходя из дома.
Видео уже успело собрать более 25 тысяч лайков и массу позитивных откликов. Вот, что пишут пользователи сети:
"Умнички, настроение подняли", "Спасибо, девушки! Очень красиво и позитивно!", "Спасибо, вы нас подбодрили, дали позитив, что все будет хорошо", "Молодцы! Наш народ даже в самых кризисных ситуациях не теряет чувства юмора", - пишут комментаторы.
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