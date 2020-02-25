Участница "Женского Квартала" впервые станет мамой: нежное фото

Украинская певица, участница юмористического проекта "Женский Квартал" студии "Квартал 95" Вера Кекелия готовится впервые стать мамой.

О беременности артистки первым сообщило издание Viva.ua. В интервью журналу Вера рассказала, кого они с мужем, музыкантом Романом Дудой, больше хотят - мальчика или девочку.

Фото: viva.ua

"Мы не зацикливались, кого хотим, – мальчика или девочку. Мне кажется, какого бы пола ни был ребенок, он оправдает ожидания", – поделилась будущая мама.

Напомним, что Вера Кекелия и Роман Дуда познакомились на шоу "Голос країни-7". Отношения между вокалистами зародились в период "нокаутов". А для Веры участие в проекте стало еще и спасением от депрессии, в которой она находилась после разрыва предыдущих отношений. Также на тот момент девушка покинула группу A.R.M.I.A.

Музыканты поженились в октябре 2017 года. Первым радостной новостью поделился Сергей Бабкин, который был наставником Веры и Романа на "Голосі країни".

Вера Кекелия и Роман ДудаФото: instagram.com/kekeliavera

Ранее о второй беременности объявила Джамала. Певица опубликовала в Instagram милое семейное фото, на котором трогательно держится руками за округлившийся животик.

Также певица рассказала, как муж отреагировал на ее беременность. Оказалось, что Бекир не сразу обрадовался новости о скором появлении еще одного ребенка.

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