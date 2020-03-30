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Тилль Линдеманн ответил на слухи о заболевании коронавирусом в стиле Чака Норриса

Подозрения на Covid-19 у фронтмена Rammstein не подтвердились

понедельник, 30 марта 2020, 11:42
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Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн впервые прокомментировал слухи о госпитализации из-за коронавируса. Что правда, своим ответом музыкант напомнил поклонникам Чака Норриса.

Традиционный немногословный Линдеманн опубликовал "сториз" в Инстаграм, где заявил, что вирусам не так-то просто и одолеть его: "Вируса, который мог бы потягаться со мной, еще не создали!"

"Сториз" музыканта разлетелось по соцсетям и особенно приглянулось пользователям Reddit. "Зверь во всей красе", "Боженька", "А как по мне, то Чак Норрис", - смеются пользователи ресурса.

Напомним, о госпитализации Тилля Линдеманна с коронавирусом 27 марта сообщил немецкий таблоид Bild. Уже на следующий день на официальной странице группы Rammstein появилось опровержение - музыкант действительно угодил в клинику с высокой температурой, но тест на Covid-19 оказался отрицательным.

  • Актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон вернулись в Лос-Анджелес (США) после того, как более двух недель провели на карантине в Австралии из-за заражения коронавирусом.
  • Ранее о позитивном тесте на коронавирус сообщил фронтмен американских металлистов Testament Чак Билли. 57-летний музыкант и его супруга изолированы дома.

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