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Том Хэнкс рассказал о симптомах коронавируса и жизни в изоляции

11 марта 63-летнему актеру и его жене диагностировали COVID-2019

среда, 18 марта 2020, 11:43
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Том Хэнкс, которого вместе с женой Ритой Уилсон выпустили из больницы, поделился с фанатами новостями о своем состоянии здоровья. В Instagram оскароносный актер рассказал, что в связи с коронавирусом соблюдает строгий карантин в арендованном доме в Австралии.

"Эй, ребята. Хорошие новости: прошла неделя после положительного результата теста [на коронавирус]; находимся в условиях самоизоляции; симптомы почти не изменились. Температуры нет, только недомогание. Раскладывание стирки и мытье посуды приводит к дремоте на диване. Плохая новость: моя жена выиграла 6 раздач [в карточной игре] Джин Рамми и теперь лидирует на 201 очко", - написал он во вторник вечером.

Вместо селфи с женой Хэнкс сделал фото старой пишущей машинки Corona, с которой путешествует. "Мы все в одной лодке", - отметил актер.

Напомним, что 63-летние Том Хэнкс и Рита Уилсон заразились коронавирусом в Австралии, куда приехали ради съемок биографического фильма "Элвис" База Лурмана. Хэнкс играет менеджера Пресли, полковника Тома Паркера. По информации Warner Bros., съемки фильма, выход которого намечен на октябрь 2021 года, приостановлены.

  • Еще больше знаменитых людей рассказывают, что им диагностировали Covid-19. Теперь диагноз подтвердился у актеров "Игры престолов" и "Мстителей".
  • Также Covid-19 подхватила голливудская актриса Ольга Куриленко, уроженка Украины. Звезда "бондианы" рассказала фолловерам в Инстаграм о том, что с недавнего времени находится в изоляции.

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