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Деми Мур с чихуахуа на голове развеселила соцсети, а Шварценеггер с осликом сыграли в шахматы: фото

Карантин - лучшее время познакомить мир со своими любимцами

вторник, 31 марта 2020, 16:36
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Сидя дома на карантине, звезды активно ведут соцсети и не забывают знакомить мир со своими домашними любимцами. Порой их фото бьют все рекорды очарования, и питомцы Деми Мур и Арнольда Шварценеггера - лучшее тому доказательство.

"У меня на голове что-то есть?" - написала в Instagram Деми Мур, показав, как держит на макушке крошечную пятнистую собачку. Ее, похоже, нисколько не смущает необычное место для отдыха, да и сама Деми позировала с самым будничным лицом.

Фото: instagram.com/demimoore

73-летний Арнольд Шварценеггер, в свою очередь, порадовал фанатов новым фото любимого пушистого ослика Лулу.

"Лулу не лучший шахматный партнер, но она старается. Если вы откладывали что-то вроде семейного изучения шахмат, используйте время, которое обычно проводите вне дома", - посоветовал актер.

Фото: instagram.com/schwarzenegger

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