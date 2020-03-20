Дочери Брюса Уиллиса поздравили отца с 65-летием милыми детскими фото

19 марта Брюсу Уиллису исполнилось 65 лет, и с днем рождения его поздравили самые близкие люди - трое дочерей, бывшая жена Деми Мур и нынешняя Эмма Хемминг. В их Instagram-аккаунтах появились архивные фотографии и теплые слова, адресованные звезде "Крепкого орешка".

"С днем рождения, Брюс! Спасибо за три величайших подарка в моей жизни!" - написала 57-летняя Мур под портретом, на котором вся семья позирует в затейливых шляпах.

Фото: @demimoore в Instagram

"Навсегда твоя крошечная малышка, я люблю тебя, папалиндо!" - присоединилась Таллула Уиллис, младшая дочь бывших супругов.

Фото: @buuski в Instagram

"С днем рождения самого крутого папу в мире. Люблю тебя до Луны и обратно, - добавила старшая дочь Румер Уиллис, а средняя Скаут назвала его "лучшим мужчиной, которого она когда-либо встречала".

Фото: @rumerwillis в Instagram

Фото: @rumerwillis в Instagram

В комментариях у девушек отметилась нынешняя жена Брюса Уиллиса, модель и актриса Эмма Хемминг, с которой они поженились в 2009 году. Хемминг опубликовала семейное фото с актером и двумя их общими дочерьми, Мейбел и Эвелин. Вместо поздравлений она сделала акцент на эпидемии коронавируса.

"Сегодня у Брюса день рождения! Я могла бы использовать это пространство, чтобы писать о нем бесконечно, но давайте будем реалистами: он никогда не увидит этот пост, потому что его нет в социальных сетях, - написала жена Уиллиса. - Вместо этого я воспользуюсь моментом, чтобы попросить всех внимательно следовать рекомендациям Центра по контролю и профилактике заболеваний, чтобы мы были в безопасности и прошли через это быстро и эффективно, вернувшись к какой-то нормальности. Берегите себя и особенно наших пожилых!"

Фото: @emmahemingwillis в Instagram

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