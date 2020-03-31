Жизнь продолжается вопреки вирусам и кризисам: украинская телеведущая стала мамой

Украинская телеведущая Анна Панова поделилась радостной новостью - 28 марта она стала мамой. 40-летняя ведущая канала "Украина" подарила своему супругу дочь.

Об этом счастливая мама сообщила на своей странице в Facebook, опубликовав трогательное фото из роддома. На черно-белом снимке изображена крошечная ладошка новорожденной малышки, которую трепетно держат руки родителей.

"Жизнь продолжается! Вопреки всем вирусам и кризисам. Будь здорова и счастлива, доченька!", - написала Анна.

Анна Панова ранее работала на телеканале "Интер", а в 2014-м стала ведущей информационной программы "Сегодня" на телеканале "Украина".

О личной жизни журналистки известно только то, что в 2018 году она вышла замуж за своего возлюбленного Александра Каменца.

Украинская певица, участница юмористического проекта "Женский Квартал" студии "Квартал 95" Вера Кекелия готовится впервые стать мамой.

Также о беременности объявила и Джамала. Певица опубликовала в Instagram милое семейное фото, на котором трогательно держится руками за округлившийся животик.

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