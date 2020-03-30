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Все в ужасе за королеву: у лакея Елизаветы II обнаружили коронавирус

Больной сотрудник регулярно контактировал с 93-летней королевой

понедельник, 30 марта 2020, 13:20
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Королевский лакей, близко контактировавший с 93-летней Елизаветой II, заболел коронавирусом. Издание The Sun сообщает, что Covid-19 диагностировали у слуги, в обязанности которого входило выгуливание собак королевы. Инфицированного отправили домой на изоляцию, быстрые тесты на Covid-19 прошли десятки других служащих, и хотя их результаты оказались отрицательными, близкий контакт больного с пожилой королевой вызвал серьезную обеспокоенность.

"Все в ужасе, не только за себя, но и за королеву и [ее мужа] герцога Эдинбургского, - сказал королевский инсайдер. - Сейчас в воздухе витает ощутимое чувство страха".

Фото: @theroyalfamily в Instagram

На прошлой неделе работник Букингемского дворца дал положительный результат теста на коронавирус, когда там находилась королева. С тех пор она переехала в Виндзорский замок, где остается в изоляции с 98-летним мужем, принцем Филиппом; в личных апартаментах за ними ухаживает основной персонал резиденции.

Больной лакей королевы работал во дворце в течение нескольких лет, но последние полгода был приближен к Елизавете. Он приносил ей еду, вручал письма, провожал гостей и выгуливал собак - метисов корги и таксы по кличке Вулкан и Кенди.

"Приходил лакей, забирал собак, ежедневно виделся с королевой в рамках своих обязанностей. Страшно подумать, как близко они находились, - добавил источник. - Теперь все становится невероятно серьезным и пугающим. Все задаются вопросами - кто следующий, что дальше? Есть чувство беспокойства по поводу того, что может произойти, как долго это может продолжаться, и что делать, если один из членов королевской семьи умрет. Страна может находиться в закрытом положении большую часть года, поэтому они должны учитывать все возможные варианты".

  • 25 марта стало известно, что коронавирусом заболел 71-летний сын королевы, принц Чарльз. К счастью, инфекция протекает у него без осложнений.
  • Князь Монако ответил на слухи о том, что он заразил коронавирусом принца Чарльза. Альбер II поспешил снять с себя ответственность за распространение Covid-19.

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