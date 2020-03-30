Принц Чарльз оправился от коронавируса и больше не нуждается в изоляции

Принц Чарльз, старший из сыновей королевы Великобритании Елизаветы II, выздоровел и больше не нуждается в изоляции. О коронавирусе у наследника престола британские СМИ сообщили 25 марта.

Сейчас же, как пишет Reuters, 71-летний Чарльз может вернуться к привычному ритму жизни, а вот его супруга, герцогиня Корнуольская Камилла, у которой коронавируса не обнаружили, останется в изоляции еще до конца этой недели.

Фото: Getty Images

В свою очередь, врачи рекомендуют принцу Чарльзу уделить особое внимание физическому здоровью.

Ранее коронавирусом заболел королевский лакей, близко контактировавший с 93-летней Елизаветой II. Быстрые тесты на Covid-19 прошли еще десятки других служащих, и хотя их результаты оказались отрицательными, близкий контакт больного с пожилой королевой вызвал серьезную обеспокоенность.

Лидер Rammstein Тилль Линдеманн ответил на слухи о заболевании коронавирусом в стиле Чака Норриса.

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