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Моя мини-копия: Анастасия Приходько показала свою 10-летнюю дочь

Певица поделилась в соцсети редкими снимками

вторник, 31 марта 2020, 11:40
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Украинская певица Анастасия Приходько крайне редко балует фанатов снимками своих детей. Но по случаю дня рождения своего первенца артистка решила сделать исключение. Знаменитость показала, как подросла ее старшая дочь - 30 марта Нане исполнилось 10 лет.

Фото именинницы Анастасия опубликовала в своем Instagram. "Моя! Моя! Моя! Моя мини-копия. Самая лучшая на земле", - написала Приходько.

Фото: instagram.com/prykhodko_official

Певица также рассказала, что девочка расстроилась, что из-за карантина день рождения пришлось праздновать дома. "Но получив iPhone в подарок, грусть прошла сразу", - отметила Настя.

Фото: instagram.com/prykhodko_official

Поклонники певицы рассыпались в комплиментах звездной маме и ее дочери, отмечая их невероятную схожесть. "Очень на тебя похожа", "Реально мини-копия. Красавица", "Нана очень на маму похожа!", - пишут комментаторы.

Фото: instagram.com/prykhodko_official

Напомним, что Нану певица родила от абхазского бизнесмена Нури Кухилавы. Приходько также воспитывает 4-летнего сына Гордея, который появился на свет во втором браке.

  • Анастасия и Александр официально зарегистрировали свои отношения в 2013 году. Роспись прошла скромно, в спортивных костюмах. И только спустя 6 лет супруги решили сыграть полноценную свадьбу с венчанием в церкви.
  • Читайте также на theLime, как проходила подготовка к важному дню в жизни певицы. Приходько призналась, что все организационные хлопоты она взяла на себя.

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