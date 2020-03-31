Моя мини-копия: Анастасия Приходько показала свою 10-летнюю дочь

Украинская певица Анастасия Приходько крайне редко балует фанатов снимками своих детей. Но по случаю дня рождения своего первенца артистка решила сделать исключение. Знаменитость показала, как подросла ее старшая дочь - 30 марта Нане исполнилось 10 лет.

Фото именинницы Анастасия опубликовала в своем Instagram. "Моя! Моя! Моя! Моя мини-копия. Самая лучшая на земле", - написала Приходько.

Фото: instagram.com/prykhodko_official

Певица также рассказала, что девочка расстроилась, что из-за карантина день рождения пришлось праздновать дома. "Но получив iPhone в подарок, грусть прошла сразу", - отметила Настя.

Фото: instagram.com/prykhodko_official

Поклонники певицы рассыпались в комплиментах звездной маме и ее дочери, отмечая их невероятную схожесть. "Очень на тебя похожа", "Реально мини-копия. Красавица", "Нана очень на маму похожа!", - пишут комментаторы.

Фото: instagram.com/prykhodko_official

Напомним, что Нану певица родила от абхазского бизнесмена Нури Кухилавы. Приходько также воспитывает 4-летнего сына Гордея, который появился на свет во втором браке.

Анастасия и Александр официально зарегистрировали свои отношения в 2013 году. Роспись прошла скромно, в спортивных костюмах. И только спустя 6 лет супруги решили сыграть полноценную свадьбу с венчанием в церкви.

Читайте также на theLime, как проходила подготовка к важному дню в жизни певицы. Приходько призналась, что все организационные хлопоты она взяла на себя.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.