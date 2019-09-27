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Сделали все за неделю: Приходько поделилась подробностями подготовки к свадьбе

Все организационные хлопоты певица взяла на себя

пятница, 27 сентября 2019, 18:10
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Украинская певица Анастасия Приходько, которая в начале сентября сыграла свадьбу, рассказала, как проходила подготовка к важному дню в жизни каждой девушки.

В программе "Зірковий шлях" на канале "Украина" артистка призналась, что все организационные хлопоты она взяла на себя. Подготовка к торжеству прошла максимально гладко и в кратчайшие сроки.

"Мы за неделю все сделали. Куда мы не приедем - все выходило с первого раза: организация, покупка икон, заказ банкета, приглашения. Я очень рада, что это все у меня получилось, потому что организацию я взяла на себя", - рассказала Приходько.

Напомним, что Анастасия и Александр официально зарегистрировали свой брак еще в 2013 году. Роспись прошла скромно, в спортивных костюмах. Через два года певица родила мужу сына Гордея. И только спустя 6 лет супруги решили сыграть полноценную свадьбу с венчанием в церкви.

В прошлом году пара была на грани развода, супруги не жили вместе два месяца. Чтобы сохранить брак Анастасии пришлось поменять свой взрывной характер.

"Я его очень люблю и иду на компромиссы, на которые никогда не шла. Это не молчать, не обижаться сильно и надолго. Я хочу быть лучшей и понимать своего мужа, потому что любые отношения строятся на взаимопонимании. Нужно иногда уступать, делать шаги назад", - говорит певица.

  • Украинская певица Ассоль (настоящее имя - Екатерина Гуменюк) назвала стоимость свадебного платья, в котором сказала "да" своему возлюбленному, бизнес-аналитику Артему Тараненко.
  • Участник группы ZBSband, которая победила в девятом сезоне вокального проекта "Х-фактор" на канале СТБ, Владислав Онищенко женился. Избранницей певца стала российская актриса, знакомая многим по сериалу "Универ", Анастасия Иванова.

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