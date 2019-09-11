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Анастасия Приходько показала трогательный финал своей недавней свадьбы: фото

Недавно певица и ее супруг сыграли полноценную свадьбу

среда, 11 сентября 2019, 13:20
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Украинская певица Анастасия Приходько, которая недавно сыграла с супругом полноценную свадьбу, поделилась в сети еще одним трогательным фото. На нем, очевидно, в конце праздничного дня супруги запечатлены на фоне яркого фейерверка.

Фото появилось на странице исполнительницы в Instagram. Приходько опубликовала его без каких-либо комментариев.

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A post shared by Анастасія Приходько (@prykhodko_official) on

В целом, разговоры вокруг "внезапной" свадьбы Анастасии Приходько уже поутихли. Еще в начале этой недели СМИ активно обсуждали брак артистки с неким "новым возлюбленным". На деле же певица и ее супруг Александр сыграли свадьбу спустя почти шесть лет совместной жизни.

Ранее Анастасия и Александр учились в одной школе. Свои отношения пара узаконила еще в 2013 году, а в 2015-м артистка родила сына Гордея. Сейчас же, судя по всему, супруги решили сыграть полноценную свадьбу с церемонией венчания, которую откладывали вот уже почти шесть лет.

Насколько можно судить, свадьба закончилась масштабным фейерверком. В комментариях под снимками фолловеры певицы желают супругам взаимной любви и долгих лет совместной жизни.

  • Актер и худрук юмористической студии "Дизель Шоу" Егор Крутоголов стал отцом во второй раз. Мальчик появился на свет вечером 8 сентября.
  • Ведущий и комментатор Евровидения Тимур Мирошниченко, который в прошлом году впервые стал отцом, готовится к рождению второго ребенка. О скором пополнении в семье телеведущий сообщил на своей странице в Instagram.

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