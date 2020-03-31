Оля Полякова показала роскошный загородный дом, в котором проводит карантин

Украинская певица Оля Полякова провела экскурсию по своему загородному дому, где сейчас проходят ее карантинные будни. Свое эко-поместье она показала Кате Осадчей для программы "Світське життя".

Артистка рассказала, что расширила свои владения, увеличив в два раза дом. "Сверху моя спальня, снизу две гостевые комнаты с ванной, туалетом и отдельным входом", - поделилась Полякова.

Артистка призналась, что несмотря на все трудности, она нашла в карантине и положительные стороны. У нее наконец появилось время для тех дел, которые раньше приходилось откладывать. Певица счастлива, что у нее появилась возможность провести время в загородном доме, а также насладиться общением с мужем и дочерьми, которых она, порой, не видит месяцами.

Певица также показала, что держит в своем поместье 50 коз, лошадей, собак и прочую живность. В теплицах у Поляковой растут салаты, клубника и помидоры.

Ранее певица Настя Каменских, записала новый влог, который посвятила карантину. Артистка показала фанам, как сейчас проходят ее будни.

А Надя Дорофеева поделилась с подписчиками в Инстаграм романтическими домашними фото - так знаменитость и ее супруг Владимир Дантес проводят карантин в их новом загородном доме.

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