RU  UA

Лайм

Оля Полякова показала роскошный загородный дом, в котором проводит карантин

Певица сделала экскурсию по загородному имению

вторник, 31 марта 2020, 10:45
читати статтю українською

Украинская певица Оля Полякова провела экскурсию по своему загородному дому, где сейчас проходят ее карантинные будни. Свое эко-поместье она показала Кате Осадчей для программы "Світське життя".

Артистка рассказала, что расширила свои владения, увеличив в два раза дом. "Сверху моя спальня, снизу две гостевые комнаты с ванной, туалетом и отдельным входом", - поделилась Полякова.

Артистка призналась, что несмотря на все трудности, она нашла в карантине и положительные стороны. У нее наконец появилось время для тех дел, которые раньше приходилось откладывать. Певица счастлива, что у нее появилась возможность провести время в загородном доме, а также насладиться общением с мужем и дочерьми, которых она, порой, не видит месяцами.

Певица также показала, что держит в своем поместье 50 коз, лошадей, собак и прочую живность. В теплицах у Поляковой растут салаты, клубника и помидоры.

  • Ранее певица Настя Каменских, записала новый влог, который посвятила карантину. Артистка показала фанам, как сейчас проходят ее будни.
  • А Надя Дорофеева поделилась с подписчиками в Инстаграм романтическими домашними фото - так знаменитость и ее супруг Владимир Дантес проводят карантин в их новом загородном доме.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Моя мини-копия: Анастасия Приходько показала свою 10-летнюю дочь

Старшая дочь Анастасии Приходько отпраздновала день рождения - Нане исполнилось 10 лет.

Жена Тома Хэнкса рассказала, как победила рак и коронавирус

Коронавирус у знаменитостей - жена Тома Хэнкса Рита Уилсон в Инстаграм рассказала о лечении рака молочной железы и здоровье после коронавируса

Пласидо Доминго справился с осложнениями коронавируса и рассказал о самочувствии

Коронавирус у знаменитостей - Пласидо Доминго продолжает терапию дома после лечения осложнений коронавируса

Интервью

Тимур Ященко

5 неудобных вопросов о военной драме "Черкаси" режиссеру Тимуру Ященко

TVORCHI

Мы не можем нравиться всем. Поэтому выходим и делаем, что умеем, максимально круто - группа TVORCHI

Марина Круть

Марина Круть идет в финал Нацотбора-2020. Родители плачут, ведь она - просто девочка из Хмельницкого

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: